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La coopération peut et doit repartir

Le réchauffement des relations entre le Togo et le Bénin est bien plus qu'une simple affaire diplomatique, souligne le journal Le Messager.

Romuald Wadagni, le nouveau président du Bénin © DR

Le réchauffement des relations entre le Togo et le Bénin est bien plus qu'une simple affaire diplomatique, souligne le journal Le Messager.

C'est désormais un enjeu de stabilité régionale, de coopération économique et de sécurité entre deux pays aux destins profondément liés.

Avec l'élection d'un nouveau président à Cotonou, le journal estime que le moment est venu de relancer une coopération bilatérale plus ambitieuse, au bénéfice des deux peuples et de toute la sous-région.

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Le Messager N°966.pdf

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