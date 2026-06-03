Au service des communes

La Société d'aménagement et de facilitation de l'entretien routier (SAFER) poursuit son engagement aux côtés des collectivités territoriales, rapporte Le Messager.

L'entreprise, chargée de l'entretien du réseau routier national, a financé dans plusieurs communes des travaux d'aménagement de pistes et de voies, contribuant ainsi à améliorer la circulation des personnes et des biens, l'assainissement urbain et le cadre de vie des populations.

Une présence de terrain qui illustre le rôle central de la SAFER dans le développement local et la modernisation des infrastructures de proximité.