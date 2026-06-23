Une croissance solide, mais des défis sociaux persistants

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe huit pays dont le Togo, continue d’afficher des performances macroéconomiques remarquables.

Selon un communiqué publié par L’Economiste, la croissance économique de l’Union devrait atteindre 6,5 % en 2026, confirmant ainsi la dynamique positive observée ces dernières années.

Cette progression est principalement portée par les secteurs de l’agriculture, des services, des télécommunications ainsi que par les investissements publics réalisés dans les États membres. Ces moteurs contribuent à renforcer la résilience économique de la région malgré un contexte international incertain.

Toutefois, si les indicateurs macroéconomiques restent encourageants, la transformation de cette croissance en amélioration concrète des conditions de vie des populations demeure un défi majeur. La création d’emplois, la réduction de la pauvreté et un meilleur accès aux services sociaux figurent parmi les priorités pour assurer une croissance véritablement inclusive.

L’enjeu pour l’UEMOA sera donc de convertir cette performance en bénéfices tangibles pour l’ensemble de ses citoyens.