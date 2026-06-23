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Un partenariat fondé sur l'interdépendance

Faure Gnassingbé a réaffirmé sa vision des relations entre l'Europe et l'Afrique lors de sa participation la semaine dernière à Rome à la conférence FII PRIORITY Europe, organisée par le Fonds souverain saoudien, selon Le Médium.

Ligne directrice © republicoftogo.com

Faure Gnassingbé a réaffirmé sa vision des relations entre l'Europe et l'Afrique lors de sa participation la semaine dernière à Rome à la conférence FII PRIORITY Europe, organisée par le Fonds souverain saoudien, selon Le Médium.

Pour le président du Conseil, l'avenir du partenariat entre les deux continents doit reposer sur trois piliers : une interdépendance maîtrisée, un investissement productif et une convergence des intérêts stratégiques, une vision qui rompt avec les modèles traditionnels d'aide au développement au profit d'une relation plus équilibrée et mutuellement bénéfique.

Cette ligne directrice s'inscrit dans la diplomatie économique active que mène le Togo sur la scène internationale, positionnant le pays comme un interlocuteur crédible dans les grands débats sur l'avenir des relations Nord-Sud et l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale.

Information additionnelle

Le Médium N°708.pdf

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