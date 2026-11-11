L'économie ouest-africaine tient bon

L’économie ouest-africaine résiste. Selon la dernière note de conjoncture de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la croissance de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pourrait atteindre 6,1 % sur un an au troisième trimestre 2026, contre 6,0 % au deuxième, indique Togo Matin paru mercredi.

Trois moteurs portent cette progression : une demande intérieure soutenue, le dynamisme de plusieurs secteurs productifs et de bons résultats de la campagne agricole.

La performance est d’autant plus notable que le contexte international reste tendu. La crise dans le détroit d’Ormuz a fait flamber les prix du pétrole et les conditions de financement se durcissent. Malgré ces vents contraires, les huit pays de l’Union, dont le Togo, maintiennent un rythme de croissance parmi les plus élevés du continent.