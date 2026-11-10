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JOJ : 243 médailles distribuées

Après une semaine de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, 243 médailles ont été distribuées, dont 78 en or et 76 en argent. Le Sénégal, pays hôte, a décroché sa troisième médaille d’or.

Tous les sports sont à Dakar © DR

Après une semaine de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, 243 médailles ont été distribuées, dont 78 en or et 76 en argent. Le Sénégal, pays hôte, a décroché sa troisième médaille d’or.

Le Togo, lui, n’est toujours pas monté sur un podium, indique L’Union paru mardi.

C’est en lutte de plage que Ndeye Khady Anna Diatta a offert au Sénégal son troisième titre.

Côté togolais, le bilan reste vierge. Aucun athlète n’a encore réussi à se hisser sur le podium, alors que la compétition entre dans sa dernière ligne droite.

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L'Union N°2008.pdf

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