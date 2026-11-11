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Fausses déclarations : l’ARCOP sanctionne trois entreprises

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a exclu des marchés publics trois entreprises et quatre de leurs dirigeants pour trois ans.

Commande publique, tolérance zéro © republicoftogo.com

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a exclu des marchés publics trois entreprises et quatre de leurs dirigeants pour trois ans.

Ils avaient fourni de fausses déclarations lors d’un appel d’offres pour l’extension du réseau électrique de Lomé, indique mercredi La Nouvelle République.

La sanction rappelle que mentir dans un dossier de candidature, qu’il s’agisse de références, de capacités techniques ou de situation fiscale, peut coûter cher. 

Pour l’ARCOP, l’enjeu est de garantir l’équité entre les candidats et la bonne utilisation de l’argent public, surtout pour des infrastructures aussi stratégiques que le réseau électrique.

Information additionnelle

La Nouvelle République N°162.pdf

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