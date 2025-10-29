Baba remet de l'ordre

Rubriques

Fini les improvisations administratives dans les ministères ! C’est en tout cas le message sans ambiguïté qu’a tenu à faire passer le Secrétaire général du Gouvernement, Stanislas Baba, dans une note récemment adressée aux membres du gouvernement.

Stanislas Baba

Le journal Le Messager, dans sa parution de mercredi, rapporte que M. Baba a dû intervenir face à certaines dérives observées dans plusieurs départements ministériels, où des décisions individuelles ont été prises en dehors de tout cadre légal.

Selon le quotidien, des ministres se seraient permis de créer de nouvelles directions (centrales ou régionales), voire de nommer des responsables, sans l’aval des autorités compétentes et en violation des procédures établies.

« Ces actes sont parfois motivés par des intérêts personnels au détriment du bon fonctionnement de l’administration », souligne Le Messager.

