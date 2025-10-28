Rubriques

Tendances:
Médias

Industrie manufacturière : baisse en juin, forte hausse sur un an

L’activité des industries manufacturières a enregistré une légère baisse de 0,95 % au mois de juin 2025, selon des données relayées par Le Médium dans son édition parue ce mardi.

Une baisse ponctuelle dans un secteur en plein essor © republicoftogo.com

L’activité des industries manufacturières a enregistré une légère baisse de 0,95 % au mois de juin 2025, selon des données relayées par Le Médium dans son édition parue ce mardi.

Cette contraction mensuelle contraste toutefois avec une forte progression en glissement annuel, estimée à 18,33 %, confirmant une dynamique positive à plus long terme dans le secteur.

Cette croissance sur un an s’explique principalement par la hausse d’activité dans plusieurs branches industrielles clés, notamment :

  • La fabrication de boissons : +20,29 %
  • Le travail du bois et la fabrication d’articles en bois (hors meubles) : +57,69 %
  • La fabrication de produits textiles : +9,47 %
  • La fabrication de produits alimentaires : +5,34 %

Ces performances traduisent une reprise soutenue de la production industrielle malgré des variations ponctuelles mensuelles.

Elles soulignent également la résilience de l’appareil productif local, porté par la transformation agroalimentaire, les industries du bois, et la montée en puissance de certains segments exportateurs.

Information additionnelle

Le Médium n°676.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nouvelle direction, stratégie inchangée

Nouvelle direction, stratégie inchangée

L’Economiste paru lundi revient sur la nominations de Chantal Tségan à la tête de l’Office Togolais des Recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts).

Feu vert pour les travaux sur la nationale N°5

Feu vert pour les travaux sur la nationale N°5

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, annonce le réaménagement imminent de deux importantes voies situées sur la Nationale N°5, à savoir la rue Carrefour Y–Adigomé Massalassi et le tronçon Grand Contournement – Entreprise de l’Union – Adidogomé.

Un nouveau souffle pour la couverture santé des travailleurs indépendants

Un nouveau souffle pour la couverture santé des travailleurs indépendants

Le quotidien Togo Matin, dans son édition parue ce jour, revient sur le lancement de l’Assurance Maladie Universelle pour les Travailleurs Non-Salariés (AMU-TNS), une réforme pilotée par le ministère de la Santé, en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.