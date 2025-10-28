Industrie manufacturière : baisse en juin, forte hausse sur un an

L’activité des industries manufacturières a enregistré une légère baisse de 0,95 % au mois de juin 2025, selon des données relayées par Le Médium dans son édition parue ce mardi.

Cette contraction mensuelle contraste toutefois avec une forte progression en glissement annuel, estimée à 18,33 %, confirmant une dynamique positive à plus long terme dans le secteur.

Cette croissance sur un an s’explique principalement par la hausse d’activité dans plusieurs branches industrielles clés, notamment :

La fabrication de boissons : +20,29 %

Le travail du bois et la fabrication d’articles en bois (hors meubles) : +57,69 %

La fabrication de produits textiles : +9,47 %

La fabrication de produits alimentaires : +5,34 %

Ces performances traduisent une reprise soutenue de la production industrielle malgré des variations ponctuelles mensuelles.

Elles soulignent également la résilience de l’appareil productif local, porté par la transformation agroalimentaire, les industries du bois, et la montée en puissance de certains segments exportateurs.