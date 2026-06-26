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Baisse attendue et espérée

À ce jour, le Brent s'échange autour de 72,8 à 73,2 dollars le baril, en baisse d'environ 3 % sur la séance.

Désescalade du conflit et des prix © republicoftogo.com

À ce jour, le Brent s'échange autour de 72,8 à 73,2 dollars le baril, en baisse d'environ 3 % sur la séance.

Cette chute intervient alors que les marchés estiment que les risques de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient diminuent, malgré les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz. Une bonne nouvelle à terme pour les automobilistes togolais qui devraient en profiter, souligne L’Economiste.

Mais pas tout de suite car les derniers achats ont été effectués sur des valeurs plus élevées.

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L'Economiste N°874.pdf

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