Baisse attendue et espérée

À ce jour, le Brent s'échange autour de 72,8 à 73,2 dollars le baril, en baisse d'environ 3 % sur la séance.

Cette chute intervient alors que les marchés estiment que les risques de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient diminuent, malgré les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz. Une bonne nouvelle à terme pour les automobilistes togolais qui devraient en profiter, souligne L’Economiste.

Mais pas tout de suite car les derniers achats ont été effectués sur des valeurs plus élevées.