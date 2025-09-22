Rubriques

Tendances:
Médias

Banques et assurances perturbées

Le secteur bancaire et celui des assurances seront paralysés trois jours durant. Les syndicats ont en effet annoncé une grève générale les 24, 25 et 26 septembre prochains, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

Syndicats remontés © republicoftogo.com

Le secteur bancaire et celui des assurances seront paralysés trois jours durant. Les syndicats ont en effet annoncé une grève générale les 24, 25 et 26 septembre prochains, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

À l’origine de cette mobilisation : la décision de SUNU Bank de licencier 42 de ses employés, parmi lesquels figurent plusieurs représentants syndicaux. Une mesure jugée « arbitraire » et « antisociale » par les organisations de travailleurs, qui dénoncent une atteinte grave au droit syndical.

Les centrales syndicales affirment que ce mouvement vise à défendre non seulement les salariés de SUNU Bank, mais aussi l’ensemble des employés du secteur bancaire et assurantiel face à ce qu’elles qualifient de « dérives patronales ».

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°926.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Les 13 et 14 octobre prochains, la capitale togolaise accueillera une rencontre de haut niveau entre les autorités togolaises et les représentants de la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme (CIMCT), rapporte Le Messager dans son édition de vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.