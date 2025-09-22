Banques et assurances perturbées

Le secteur bancaire et celui des assurances seront paralysés trois jours durant. Les syndicats ont en effet annoncé une grève générale les 24, 25 et 26 septembre prochains, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

À l’origine de cette mobilisation : la décision de SUNU Bank de licencier 42 de ses employés, parmi lesquels figurent plusieurs représentants syndicaux. Une mesure jugée « arbitraire » et « antisociale » par les organisations de travailleurs, qui dénoncent une atteinte grave au droit syndical.

Les centrales syndicales affirment que ce mouvement vise à défendre non seulement les salariés de SUNU Bank, mais aussi l’ensemble des employés du secteur bancaire et assurantiel face à ce qu’elles qualifient de « dérives patronales ».