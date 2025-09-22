Rubriques

Tendances:
Médias

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Détente fragile © republicoftogo.com

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Si cette baisse peut sembler modeste, elle marque néanmoins une inflexion positive après plusieurs mois de ralentissement progressif de l’inflation. Une évolution qui pourrait annoncer une stabilisation durable si la tendance venait à se confirmer dans les prochains mois.

Dans un contexte économique où la cherté de la vie reste une préoccupation majeure, cette diminution, même minime, constitue un soulagement pour les consommateurs. Elle traduit une détente relative des pressions inflationnistes qui avaient affecté de nombreux produits de première nécessité, souligne Togo Matin paru lundi.

Information additionnelle

Togo Matin N°1515.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Les 13 et 14 octobre prochains, la capitale togolaise accueillera une rencontre de haut niveau entre les autorités togolaises et les représentants de la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme (CIMCT), rapporte Le Messager dans son édition de vendredi.

De la crise à l’émergence

De la crise à l’émergence

Longtemps marquée par de profondes difficultés, l’agriculture togolaise, qui occupe plus de 60 % de la population active et contribue à environ 40 % du produit intérieur brut (PIB), connaît aujourd’hui un nouveau souffle, observe Togo Matin dans son édition de vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.