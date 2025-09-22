Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Si cette baisse peut sembler modeste, elle marque néanmoins une inflexion positive après plusieurs mois de ralentissement progressif de l’inflation. Une évolution qui pourrait annoncer une stabilisation durable si la tendance venait à se confirmer dans les prochains mois.

Dans un contexte économique où la cherté de la vie reste une préoccupation majeure, cette diminution, même minime, constitue un soulagement pour les consommateurs. Elle traduit une détente relative des pressions inflationnistes qui avaient affecté de nombreux produits de première nécessité, souligne Togo Matin paru lundi.