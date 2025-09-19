Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Les 13 et 14 octobre prochains, la capitale togolaise accueillera une rencontre de haut niveau entre les autorités togolaises et les représentants de la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme (CIMCT), rapporte Le Messager dans son édition de vendredi.

Cette réunion s’inscrit dans la volonté du Togo de renforcer sa coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, un défi majeur qui menace plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.

Créée en 2015 à l’initiative de l’Arabie saoudite, la Coalition regroupe plus de 40 pays à majorité musulmane, avec pour mission de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Basée à Riyad, elle intervient aussi bien dans les domaines militaires qu’idéologiques et humanitaires, afin de combattre les causes profondes de l’extrémisme.