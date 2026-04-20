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Bénéfice record pour Ecobank

La banque panafricaine Ecobank réalise une performance historique. Avec un bénéfice de 801 millions de dollars en 2025, l'institution financière dont le siège social est établi à Lomé franchit un cap, selon les informations rapportées par Togo Matin.

Le siège de la banque à Lomé © republicoftogo.com

La banque panafricaine Ecobank réalise une performance historique. Avec un bénéfice de 801 millions de dollars en 2025, l'institution financière dont le siège social est établi à Lomé franchit un cap, selon les informations rapportées par Togo Matin.

Ce résultat exceptionnel confirme la solidité du modèle économique d'Ecobank et la pertinence de sa stratégie de développement à l'échelle continentale. 

Car si la banque est domiciliée dans la capitale togolaise, son rayonnement va bien au-delà des frontières du Togo : présente dans 35 pays africains, elle est l'une des rares institutions financières à offrir une couverture véritablement panafricaine, servant aussi bien les grandes entreprises que les particuliers et les PME.

Ce bénéfice record intervient dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, une inflation persistante et des pressions sur les devises africaines, rendant la performance d'Ecobank d'autant plus remarquable.

Information additionnelle

Togo Matin N°1593.pdf

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