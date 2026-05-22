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Optimisme prudent

Patrice Neveu a pris connaissance du tirage. Le Togo évoluera dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027 face à l'Algérie, la Zambie et le Burundi, et le sélectionneur national n'entend pas se laisser impressionner.

Patrice Neveu © DR

Patrice Neveu a pris connaissance du tirage. Le Togo évoluera dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027 face à l'Algérie, la Zambie et le Burundi, et le sélectionneur national n'entend pas se laisser impressionner.

« L'Algérie reste une grande nation du football africain avec beaucoup d'expérience au haut niveau, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura deux équipes qualifiées dans ce groupe. Nous allons jouer nos chances avec ambition et détermination », a-t-il déclaré à L’Union.

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