La saison des examens est ouverte. Depuis le début de la semaine, 75 964 candidats planchent sur les épreuves du Baccalauréat première partie (Bac 1), donnant le coup d'envoi d'un moment crucial dans le calendrier scolaire.

Pour rappel, le Baccalauréat togolais se déroule en deux étapes réparties sur deux années scolaires.