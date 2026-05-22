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Le Trésor retourne sur le marché

Le Togo retourne sur le marché financier régional, indique Togo Matin paru vendredi.

Stratégie de financement budgétaire © republicoftogo.com

Le Togo retourne sur le marché financier régional, indique Togo Matin paru vendredi.

Le gouvernement prévoit de mobiliser 25 milliards de Fcfa le 29 mai prochain à travers une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement budgétaire du pays, qui recourt régulièrement au marché régional pour mobiliser des ressources à court et moyen terme.

Les BAT, instruments de court terme, et les OAT, obligations à plus longue maturité, permettent de diversifier les sources de financement tout en s'appuyant sur la solidité du cadre monétaire de l'UMOA.

Information additionnelle

Togo Matin N°1605.pdf

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