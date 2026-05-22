Le Trésor retourne sur le marché
Le Togo retourne sur le marché financier régional, indique Togo Matin paru vendredi.
Le Togo retourne sur le marché financier régional, indique Togo Matin paru vendredi.
Le gouvernement prévoit de mobiliser 25 milliards de Fcfa le 29 mai prochain à travers une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA).
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement budgétaire du pays, qui recourt régulièrement au marché régional pour mobiliser des ressources à court et moyen terme.
Les BAT, instruments de court terme, et les OAT, obligations à plus longue maturité, permettent de diversifier les sources de financement tout en s'appuyant sur la solidité du cadre monétaire de l'UMOA.
Information additionnelle
Togo Matin N°1605.pdfTélécharger