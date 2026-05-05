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Bienvenue à Sanguera

La commune d’Agoè-Nyivé 5 (Grand Lomé) a lancé son site internet, indique L’Economiste paru mardi.

Un site bourré d'infos pratiques

La commune d’Agoè-Nyivé 5 (Grand Lomé) a lancé son site internet, indique L’Economiste paru mardi.

L’histoire de la commune est étroitement liée à celle de son chef-lieu, le canton de Sanguéra, et s’inscrit dans le processus de décentralisation.

« Sanguéra », tirant ses racines de « Sanyramé », portait autrefois le nom de « Démé » avant l’arrivée des colons allemands.

Selon la tradition, ses fondateurs proviennent des sept quartiers originels d’Agoè-Nyivé, venus à la recherche de terres fertiles propices à l’agriculture et à la chasse.

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L'Economiste N°839.pdf

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