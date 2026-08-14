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Biodiversité : le Togo se dote d'un nouveau cadre juridique

Les députés ont adopté cette semaine, à l'occasion de la deuxième session extraordinaire de l'année, le projet de loi portant création et gestion des aires protégées.

Protéger l'environnement et les communautés riveraines © republicoftogo.com

Les députés ont adopté cette semaine, à l'occasion de la deuxième session extraordinaire de l'année, le projet de loi portant création et gestion des aires protégées.

Ce texte vise à renforcer la préservation des espaces naturels, de la biodiversité, des ressources en eau et des sols, tout en intégrant les droits des communautés riveraines et des mécanismes de partage des bénéfices issus de la gestion de ces zones. 

Il permettra notamment de catégoriser les aires protégées selon qu'elles relèvent de l'État, des collectivités territoriales, des communautés ou de personnes morales, souligne Togo Matin paru vendredi.

Information additionnelle

Togo Matin N°1639.pdf

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