Le « trimestre » des transporteurs sous contrôle de l'OTR

L'Office Togolais des Recettes (OTR) passe à la phase de contrôle. Depuis le 10 août, l'administration fiscale procède à la vérification du paiement de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) due par les transporteurs routiers, au titre du deuxième trimestre 2026.

Communément appelée « trimestre », la TPU se calcule sur une base forfaitaire, déterminée selon le chiffre d'affaires estimé par l'administration fiscale et le type de véhicule.

Les grilles tarifaires varient selon le poids économique de chaque catégorie de transporteurs, avec des montants forfaitaires facilitant leur paiement, précise Waraa paru jeudi.