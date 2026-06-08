Bon anniversaire
Le Togo a fêté samedi le soixantième anniversaire du président du Conseil, Faure Gnassingbé, rapporte Togo Matin.
Le Togo a fêté samedi le soixantième anniversaire du président du Conseil, Faure Gnassingbé, rapporte Togo Matin.
De nombreuses localités à travers le pays ont marqué l'événement par des prières, des offices religieux, des rencontres citoyennes et des activités culturelles, témoignant de l'attachement des populations à leur leader.
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