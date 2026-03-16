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Des renseignements partagés pour une sécurité renforcée

Le Togo et les États-Unis entretiennent une « très bonne collaboration », titre Togo Matin dans son édition de lundi, au lendemain de la réception par le président du Conseil de Christian Jové Ehrhardt, Sous-Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la population, des réfugiés et des migrations.

Ensemble pour le développement © republicoftogo.com

Le Togo et les États-Unis entretiennent une « très bonne collaboration », titre Togo Matin dans son édition de lundi, au lendemain de la réception par le président du Conseil de Christian Jové Ehrhardt, Sous-Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la population, des réfugiés et des migrations.

Cette visite a été l'occasion de passer en revue la qualité du partenariat bilatéral entre Washington et Lomé, qui couvre plusieurs secteurs stratégiques : santé, éducation, gouvernance et sécurité - avec notamment des partages de renseignement dans le cadre de la lutte antidjihadiste dans la région des Savanes et au-delà.

Le Togo est un allié fiable des États-Unis en Afrique de l'Ouest.

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Togo Matin N°1580.pdf

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