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Solidarité avec les populations des Savanes

Dans un esprit de solidarité, Faure Gnassingbé a marqué le mois de Ramadan en offrant des vivres aux populations de la région des Savanes, rapporte Togo Réveil.

Le Ramadan du partage © republicoftogo.com

Dans un esprit de solidarité, Faure Gnassingbé a marqué le mois de Ramadan en offrant des vivres aux populations de la région des Savanes, rapporte Togo Réveil.

Un geste symbolique fort à l'endroit d'une région particulièrement vulnérable, qui témoigne de l'attention portée par le président du Conseil aux communautés musulmanes du nord du pays en cette période de jeûne et de recueillement.

La fin du Ramadan - Aïd el-Fitr - est attendue aux alentours du 1er avril 2026, sous réserve de l'observation du croissant lunaire.

Information additionnelle

Togo Réveil N°659.pdf

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