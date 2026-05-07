Bonnes pratiques en partage

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L'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Togo (ARCOP) a effectué une mission d'étude en Côte d'Ivoire, rapporte L'Economiste.

Veiller au respect de la légalité © republicoftogo.com

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Togo (ARCOP) a effectué une mission d'étude en Côte d'Ivoire, rapporte L'Economiste.

Objectif : s'imprégner des bonnes pratiques ivoiriennes en matière de régulation des marchés publics, afin d'améliorer la transparence, renforcer la lutte contre la fraude et consolider la coopération sous-régionale.

Créée pour garantir la bonne utilisation des deniers publics au Togo, l'ARCOP est l'institution chargée de réguler, contrôler et superviser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics sur le territoire national. Sa mission couvre plusieurs axes essentiels : veiller au strict respect du Code des marchés publics, sanctionner les entreprises frauduleuses - fausses déclarations, collusion, corruption -, former les acteurs de la commande publique et assurer la transparence dans l'attribution des contrats de l'État.

Information additionnelle

L'Economiste N°841.pdf

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