Soutien aux ménages vulnérables

Un vaste programme de transferts monétaires a été lancé ce jeudi en faveur de 700 000 personnes vulnérables, annonce La Nouvelle Tribune.

Des transferts monétaires pour renforcer l’aide à ceux qui en ont le plus besoin © republicoftogo.com

Cette initiative s’inscrit dans la politique sociale des pouvoirs publics visant à renforcer l’aide directe aux ménages les plus pauvres.

Le programme a pour objectif d’apporter un soutien financier immédiat aux bénéficiaires afin de les aider à faire face aux difficultés économiques et à couvrir leurs besoins essentiels. Il marque une nouvelle étape dans les efforts du gouvernement pour améliorer la protection sociale et lutter contre la précarité.

D’après La Nouvelle Tribune, ce projet traduit la volonté des autorités de privilégier des mécanismes d’assistance ciblés, capables d’avoir un impact direct et rapide sur les conditions de vie des populations les plus fragiles.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°416.pdf

Télécharger

