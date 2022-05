Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a engrangé au premier trimestre des revenus de 25,7 milliards dollars, en forte hausse par rapport à la même période en 2021, indique L’Economiste paru mardi.

Pas étonnant. Il produit le vaccin le plus populaire contre le Covid-19. Il en a commercialisé des milliards à travers le monde et travaille à une nouvelle mouture capable de lutter encore plus efficacement contre de nouveaux Coronavirus.