Rubriques

Tendances:
Médias

Cajou, soja, karité : trois filières désormais taxées à l'exportation

Tournant dans la politique commerciale togolaise. Selon L'Economiste paru jeudi, la noix de cajou, le soja et le karité sont désormais soumis à une taxe à l'exportation.

Nouvelle politique commerciale © republicoftogo.com

Tournant dans la politique commerciale togolaise. Selon L'Economiste paru jeudi, la noix de cajou, le soja et le karité sont désormais soumis à une taxe à l'exportation.

Cette décision marque une volonté des autorités d'encadrer davantage la sortie des matières premières brutes du territoire. L'objectif est de favoriser la transformation locale et créer davantage de valeur ajoutée sur place.

En taxant l'exportation de ces trois produits, le gouvernement espère inciter les opérateurs économiques à investir dans les unités de transformation plutôt que de se contenter d'exporter les matières premières non transformées. Une stratégie qui pourrait générer plus d'emplois et de revenus pour l'économie nationale.

Information additionnelle

L'Economiste N°760.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le coup de blues de janvier

Le coup de blues de janvier

Les commerçants de la capitale traversent une période difficile. Après l'euphorie des fêtes de fin d'année qui avait dopé les ventes pendant deux semaines, la clientèle s'est raréfiée dans les boutiques et sur les marchés de Lomé, rapporte jeudi Eco & Finances.

45 % du budget pour le développement humain

45 % du budget pour le développement humain

"Un volontarisme budgétaire affirmé". C'est en ces termes que le journal Imagine Demain qualifie la loi de finances 2026, adoptée en fin d'année dernière. Une formule qui traduit l'ambition affichée par les autorités dans la conduite de la politique économique du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.