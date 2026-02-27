Le mobile, bien plus qu'un simple téléphone

Rubriques

Le secteur de la téléphonie mobile s'impose de plus en plus comme un véritable levier de croissance économique, souligne Togo Matin dans son édition de ce vendredi.

Une priorité nationale © republicoftogo.com

Loin d'être un simple outil de communication, le mobile est devenu une infrastructure stratégique, au cœur des politiques publiques, des réformes réglementaires et des investissements engagés ces dernières années.

Le Togo a compris que la connectivité mobile n'est plus un luxe, mais un accélérateur de développement.

