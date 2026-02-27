Le nord sous surveillance

Rubriques

La région des Savanes devrait rester sous état d'urgence. C'est ce qu'indique L'Union dans son édition du jour, alors que le Parlement s'apprête à proroger cette mesure exceptionnelle en vigueur dans le nord du pays.

Lomé ne baisse pas la garde © republicoftogo.com

Si la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée ces derniers mois, la menace terroriste demeure bien réelle. Des groupes djihadistes restent actifs le long de la zone frontalière avec le Burkina Faso, un foyer d'instabilité sahélienne qui continue de faire peser une pression constante sur les communautés du nord togolais.

La prudence s'impose. L'accalmie n'est pas la paix.

