Cap sur un partenariat renouvelé

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu récemment Myriam Montrat, Haute Commissaire du Canada au Togo. Une rencontre qui symbolise, selon Le Messager, le renforcement du partenariat stratégique entre Lomé et Ottawa.

Cette audience s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large. Le Canada entretient historiquement des liens forts avec le continent africain, à travers sa coopération au développement, ses engagements multilatéraux et l'accueil d'une importante diaspora africaine sur son territoire, qui constitue un pont humain et culturel entre les deux continents.

Pour le Togo, ce rapprochement intervient dans un contexte où Lomé consolide activement ses partenariats internationaux, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement économique et de la gouvernance. Le Canada, membre du G7 et acteur influent au sein des institutions multilatérales, représente un partenaire de choix pour accompagner les ambitions de développement du Togo.