Coiffure, soins et ongles : la beauté se réinvente

L’Association des professionnels de la Beauté vient de former 300 coiffeurs issus du Grand Lomé sur les nouvelles techniques de soins capillaires, manucure, pédicure, ainsi que les soins du visage et des ongles.

Cette initiative vise à rehausser la qualité des prestations dans le secteur de la beauté, un domaine en pleine expansion mais souvent encore informel. L’objectif est aussi d’encourager l’entrepreneuriat féminin et de promouvoir l’auto-emploi, indique Economie & Développement paru ce jour.