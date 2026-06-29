Mini-sommet diplomatique début juillet

L'Alliance Politique Africaine (APA) tiendra le 3 juillet à Lomé une réunion extraordinaire consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent africain et aux réponses que l'Afrique peut collectivement y apporter, annonce Togo Réveil.

La rencontre verra également la participation de représentants de pays du Golfe, sans que le journal ne précise lesquels.

Créée à l'initiative du Togo en mai 2023, l'APA regroupe dix pays membres, Angola, Burkina Faso, Gabon, Guinée Conakry, Libye, Mali, Namibie, République Centrafricaine, Tanzanie et Togo, autour d'une ambition commune : renforcer la voix de l'Afrique sur la scène internationale et mieux défendre ses intérêts face aux grandes puissances.