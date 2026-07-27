Milice numérique et désinformation

Propagande pro-régime, contre récit à base de désinformation, raids en ligne contre les détracteurs de la dictature militaire…

Au Burkina Faso, une milice numérique, qui se fait nommer le Bataillon d’intervention rapide de la communication (BIR-C), et ses soutiens, font feu de tout bois. Reporters sans frontières (RSF) dévoile les méthodes et l’identité de certains de ses membres, dont le ministre de la Défense.

Les détails sont à lire lundi dans Togo Matin.