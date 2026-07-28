Face aux soupçons de dérives, l'OTR relance sa lutte anticorruption

Corruption, arnaque, mauvaise conduite : les Togolais sont invités à dénoncer ces pratiques en appelant gratuitement un numéro vert.

L'Office Togolais des Recettes (OTR), né de la fusion de la douane et des impôts, relance sa campagne de sensibilisation contre la corruption, avec une publicité parue mardi dans plusieurs journaux, dont Le Médium.