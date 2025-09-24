De lourdes charges pèsent sur Marguerite Gnakadé

L’ancienne ministre des Armées, Marguerite Gnakadé, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt à Lomé, a confirmé le procureur de la République.

Selon le parquet, de graves charges pèsent contre l’ex-ministre.

Marguerite Gnakadé, qui a occupé le portefeuille des Armées jusqu’à son départ du gouvernement, s’est récemment fait remarquer par ses critiques répétées et de plus en plus virulentes à l’égard du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Tous les détails sont à lire jeudi dans Le Magnan Libéré.