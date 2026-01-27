Délicate médiation

Paru ce mardi, le quotidien Togo Réveil consacre un large dossier à la médiation togolaise engagée dans le conflit opposant la République démocratique du Congo, le mouvement armé M23 et le Rwanda.

Le journal revient sur les efforts diplomatiques menés par Lomé pour favoriser l’apaisement et le dialogue entre les parties, dans un contexte régional particulièrement sensible. Toutefois, souligne Togo Réveil, la situation sur le terrain demeure préoccupante. Les combats se poursuivent dans l’est de la RDC, malgré les engagements annoncés lors des différentes initiatives de médiation.

Le quotidien met en lumière la complexité du dossier et les défis auxquels fait face la diplomatie togolaise, entre espoirs de désescalade et réalités militaires persistantes. Une médiation saluée pour son ambition, mais confrontée à l’urgence d’un cessez-le-feu effectif.