Rubriques

Tendances:
Médias

Le patron d’EBOMAF récompensé

Le PDG du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a été distingué par le Grand Prix de l’Excellence Africaine lors de la 6ᵉ édition des KOTAS AWARDS.

Mahamadou Bonkoungou © republicoftogo.com

Le PDG du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a été distingué par le Grand Prix de l’Excellence Africaine lors de la 6ᵉ édition des KOTAS AWARDS.

Selon le journal Nouvelle Opinion, cette distinction honorifique récompense son leadership jugé éclairé ainsi que sa vision panafricaine affirmée.

Au Togo, Bonkoungou s’illustre particulièrement dans les secteurs des travaux publics et de la banque.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°149.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Klassou à Conakry pour l’investiture de Doumbouya

Klassou à Conakry pour l’investiture de Doumbouya

Togo Matin rapporte dans son édition de ce vendredi que le Togo a marqué sa présence à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président guinéen, Mamadi Doumbouya, organisée il y a quelques jours à Conakry.

Retour sur une extradition qui a fait du bruit

Retour sur une extradition qui a fait du bruit

Le Togo a remis Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, suite à une demande officielle d’extradition. L’information, largement commentée, est revenue à la une du journal Waraa paru jeudi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.