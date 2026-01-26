Le patron d’EBOMAF récompensé

Le PDG du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a été distingué par le Grand Prix de l’Excellence Africaine lors de la 6ᵉ édition des KOTAS AWARDS.

Selon le journal Nouvelle Opinion, cette distinction honorifique récompense son leadership jugé éclairé ainsi que sa vision panafricaine affirmée.

Au Togo, Bonkoungou s’illustre particulièrement dans les secteurs des travaux publics et de la banque.