L’Éducation, la Défense et la Santé en tête des allocations

Le quotidien Togo Matin rapporte dans son édition de lundi que cinq ministères concentrent près de 60 % des dotations prévues dans le budget de l’État pour l’exercice 2026.

Les portefeuilles concernés sont ceux de l’Éducation, des Infrastructures, de la Défense, de la Santé et de l’Énergie. Une répartition que le journal présente comme révélatrice des grandes priorités gouvernementales.

Selon Togo Matin, ces choix traduisent l’accent mis par les autorités sur le développement du capital humain, le renforcement des infrastructures, la sécurité nationale, l’amélioration de l’offre de soins et l’accès à l’énergie, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et économiques majeurs.