Plus de 33.000 personnes indemnisées

Dix ans après sa mise en place, le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (Hcrrun) fait le point sur son action. Selon les informations rapportées par Togo Matin dans son édition de vendredi, plus de 33.000 victimes de violences politiques survenues au cours de plusieurs décennies ont déjà bénéficié d’une indemnisation.

Créé dans le prolongement des recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), le Hcrrun avait pour mission principale de contribuer à la réparation des préjudices subis par les victimes, tout en favorisant la réconciliation nationale. Dix ans plus tard, l’institution met en avant des résultats jugés significatifs.

Togo Matin souligne que le processus d’indemnisation a concerné des victimes d’atteintes aux droits humains liées aux crises politiques qu’a connues le Togo depuis l’indépendance. Ces indemnisations prennent plusieurs formes, notamment des compensations financières et des mesures d’accompagnement, dans une logique de reconnaissance des souffrances endurées.

Le journal rappelle toutefois que le chantier de la réconciliation reste un travail de longue haleine.