Derniers préparatifs

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Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Rencontre culturelle, sportive et touristique © republicoftogo.com

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Les autorités préparent activement ce rendez-vous culturel, sportif et touristique, indique Le Messager paru mercredi.

Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus dans la région. Il faudra les loger et les nourrir pendant une semaine.

Information additionnelle

Le Messager N°972.pdf

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