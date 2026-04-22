Des concerts gratuits dans tout le pays

Le Togo fête son indépendance en musique. À l'occasion du 66e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale, une série de concerts gratuits est programmée dans plusieurs grandes villes : Lomé, Dapaong, Sokodé et Atakpamé.

Une célébration qui a le mérite d'associer toutes les régions du pays à la fête nationale, du nord au sud, en faisant de la culture le vecteur d'un sentiment d'appartenance commune.

L'entrée est libre et gratuite pour tous, précise Le Libéral dans son édition de ce mercredi, une invitation ouverte à l'ensemble des Togolais à vibrer ensemble au rythme de leur indépendance.