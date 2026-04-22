C'est l'une de ces questions du quotidien qui semblent anodines mais révèlent en réalité des habitudes, des rythmes de vie et même des convictions profondes. Faut-il se doucher le matin ou le soir ? Le journal Dounia, dans son édition de ce mercredi, s'y attaque avec sérieux, et en ressort sans verdict définitif.

Et pour cause : les deux camps ont leurs arguments.

Le matin, la douche éveille le corps, stimule la circulation, chasse les restes de sommeil et prépare mentalement à affronter la journée. Elle donne ce sentiment d'attaque, de fraîcheur, de départ sur de bonnes bases.

Le soir, elle nettoie les impuretés accumulées au fil des heures, détend les muscles, abaisse la température corporelle et favorise un endormissement de qualité. Les dermatologues, eux, penchent souvent pour cette option : se coucher propre, c'est aussi préserver sa literie et sa peau.

Alors, matin ou soir ? La réponse, à vrai dire, dépend de chacun, de son rythme, de son métier, de son climat, de sa peau. Dounia l'admet sans détour : il n'existe pas de bonne réponse universelle.