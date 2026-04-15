Des pêcheurs qui veillent sur les tortues comme sur leurs propres enfants

Sur la plage d'Adissém, petit village côtier situé non loin d'Alogavi, une poignée de pêcheurs a troqué une partie de leurs filets contre un rôle inédit : celui de protecteurs des tortues marines. Connus désormais sous le nom d'"éco-gardes", ces hommes de la mer ont fait de la sauvegarde de ces reptiles marins menacés leur combat quotidien.

L’histoire est contée mardi dans les colonnes de Dounia.

Chaque nuit, quand les tortues viennent pondre sur le sable, les éco-gardes sont là. Vigilants, discrets, déterminés. Ils surveillent les nids, éloignent les prédateurs et sensibilisent leurs communautés aux enjeux de la préservation de ces espèces emblématiques, dont certaines sont en voie d'extinction.

Cette initiative spontanée, née au sein d'une communauté de pêcheurs profondément attachée à son environnement marin, illustre à merveille comment des acteurs locaux peuvent devenir les premiers remparts contre la destruction de la biodiversité. Sans grands moyens, mais avec une conviction chevillée au corps, ces sentinelles du littoral togolais prouvent que la conservation de la nature peut aussi venir du bas.