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Des renforts en maths et en sciences physiques

Les nouveaux professeurs de mathématiques et de sciences physiques du second cycle du secondaire sont prêts à enseigner, indique Le Médium.

Vers un enseignement de meilleure qualité © republicoftogo.com

Les nouveaux professeurs de mathématiques et de sciences physiques du second cycle du secondaire sont prêts à enseigner, indique Le Médium.

Recrutés après un concours de recrutement, ils viennent de terminer plusieurs semaines de formation, consacrées à l'apprentissage, au renforcement de leurs compétences et à la préparation au métier.

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