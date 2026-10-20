Des renforts en maths et en sciences physiques
Les nouveaux professeurs de mathématiques et de sciences physiques du second cycle du secondaire sont prêts à enseigner, indique Le Médium.
Les nouveaux professeurs de mathématiques et de sciences physiques du second cycle du secondaire sont prêts à enseigner, indique Le Médium.
Recrutés après un concours de recrutement, ils viennent de terminer plusieurs semaines de formation, consacrées à l'apprentissage, au renforcement de leurs compétences et à la préparation au métier.
Information additionnelle
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