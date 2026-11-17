Pas de suspense à Genève. Gilbert Houngbo a été reconduit à la tête de l’Organisation internationale du travail (OIT), indique mardi L’Économiste. Le Togolais a écrasé la concurrence avec un score de maréchal.

Une victoire nette, sans bavure. L’ancien Premier ministre togolais a fait l’unanimité autour de son nom, signe de la confiance que lui accordent les États, les employeurs et les syndicats qui composent l’organisation.

Premier Africain à diriger l’OIT, il entame un nouveau mandat de cinq ans. Les dossiers ne manquent pas : l’intelligence artificielle, qui bouleverse le marché du travail, et une crise financière aggravée par le gel des contributions américaines. Une crise qui menace jusqu’aux emplois de l’institution elle-même.