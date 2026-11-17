Bonne nouvelle pour le porte-monnaie des ménages. Le niveau général des prix a reculé de 2 % en octobre 2026 par rapport à juillet, rapporte Le Médium.

Après des mois de pression sur le coût de la vie, ce recul apporte un peu d’air aux consommateurs, en particulier aux familles modestes, pour qui l’alimentation pèse lourd dans le budget.

La prudence reste toutefois de mise. Cette baisse peut être en partie saisonnière : l’arrivée des récoltes en fin d’année fait souvent baisser les prix des produits vivriers sur les marchés. Elle pourrait donc ne pas durer, d’autant que les fêtes de fin d’année poussent habituellement les prix à la hausse.