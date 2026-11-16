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Un centre d’excellence pour former aux métiers de l’industrie

Le futur Centre d’excellence de formation technique et professionnelle de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (CEFTP-PIA) formera dans cinq filières stratégiques, rapporte L’Économiste dans son édition de lundi. Le textile, l’agroalimentaire, la maintenance industrielle, le transport et la logistique figurent au programme.

La PIA prépare ses futurs techniciens © DR

Le futur Centre d’excellence de formation technique et professionnelle de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (CEFTP-PIA) formera dans cinq filières stratégiques, rapporte L’Économiste dans son édition de lundi. Le textile, l’agroalimentaire, la maintenance industrielle, le transport et la logistique figurent au programme.

L’objectif est de fournir aux entreprises installées sur la plateforme une main-d’œuvre qualifiée, adaptée à leurs besoins.

Lancée en 2021 à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé, la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) est née d’un partenariat entre l’État et le groupe Arise IIP. 

Sur plus de 400 hectares, elle accueille des usines qui transforment sur place les matières premières du pays, notamment le coton, le soja et la noix de cajou, avant leur exportation par le port de Lomé. Elle doit permettre au Togo de créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois.

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