Paris risqués

Les kiosques de paris sportifs sont devenus de nouveaux points de rassemblement incontournables à Lomé. Jeunes, étudiants, travailleurs, commerçants... toutes les catégories sociales s'y retrouvent, portées par le même espoir : décrocher le gain rapide qui changera leur quotidien.

Le phénomène a pris une ampleur considérable ces dernières années, souligne L’Union paru mardi. Les files d'attente devant ces kiosques en disent long sur un engouement qui dépasse largement le simple divertissement. Pour beaucoup, parier est devenu une habitude quotidienne, presque un réflexe.

Mais derrière les sourires des heureux gagnants se cache une réalité plus sombre. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme : le risque d'addiction est bien réel, et les dérives financières nombreuses. Certains parieurs, pris dans l'engrenage, misent des sommes qu'ils ne peuvent se permettre de perdre, hypothéquant ainsi leur budget familial ou leurs frais de scolarité.