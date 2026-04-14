Rubriques

Tendances:
Médias

Paris risqués

Les kiosques de paris sportifs sont devenus de nouveaux points de rassemblement incontournables à Lomé. Jeunes, étudiants, travailleurs, commerçants... toutes les catégories sociales s'y retrouvent, portées par le même espoir : décrocher le gain rapide qui changera leur quotidien.

Addiction en vue © republicoftogo.com

Les kiosques de paris sportifs sont devenus de nouveaux points de rassemblement incontournables à Lomé. Jeunes, étudiants, travailleurs, commerçants... toutes les catégories sociales s'y retrouvent, portées par le même espoir : décrocher le gain rapide qui changera leur quotidien.

Le phénomène a pris une ampleur considérable ces dernières années, souligne L’Union paru mardi. Les files d'attente devant ces kiosques en disent long sur un engouement qui dépasse largement le simple divertissement. Pour beaucoup, parier est devenu une habitude quotidienne, presque un réflexe.

Mais derrière les sourires des heureux gagnants se cache une réalité plus sombre. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme : le risque d'addiction est bien réel, et les dérives financières nombreuses. Certains parieurs, pris dans l'engrenage, misent des sommes qu'ils ne peuvent se permettre de perdre, hypothéquant ainsi leur budget familial ou leurs frais de scolarité.

Information additionnelle

L'Union N°1948.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Fête ou déperdition de la jeunesse ?

Fête ou déperdition de la jeunesse ?

Le récent concert de l'artiste ivoirien Himra à Lomé a soulevé une vague d'indignation. Le journal Le Médium tire la sonnette d'alarme : la jeunesse togolaise serait-elle en train de perdre ses repères ?

La Pils se met sur son 31 pour fêter le 27 avril

La Pils se met sur son 31 pour fêter le 27 avril

À l'approche du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo, la Brasserie BB entre dans la fête avec une pleine page de publicité parue lundi dans Eco & Finances pour célébrer sa fidèle Pils, la bière qui coule dans les veines du Togo depuis 1964.

Indépendance sportive et plus inclusive

Indépendance sportive et plus inclusive

À l'approche du 27 avril, date anniversaire de l'indépendance du Togo, les autorités ont décidé de donner un nouveau souffle aux célébrations sportives traditionnelles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.