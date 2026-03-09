Deux chambres, un contrôle parlementaire renforcé

Le bicaméralisme fonctionne bien au Togo, assure Togo Matin paru lundi. Depuis l'avènement de la Ve République, le pays dispose d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, un dispositif institutionnel qui renforce le contrôle parlementaire et améliore la qualité du travail législatif.

Une architecture parlementaire à deux chambres qui, selon le journal, contribue à un meilleur équilibre des pouvoirs et à une gouvernance plus rigoureuse au service des citoyens togolais.