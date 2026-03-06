Rubriques

Un tiers des Africains favorable à l'influence russe

Selon Eco & Finances, citant un rapport du réseau panafricain Afrobarometer, 36% des Africains jugent positive l'influence économique et politique de la Russie sur le continent, contre 23% qui la perçoivent plutôt ou très négativement.

Très peu d'investissements en Afrique © republicoftogo.com

Des chiffres qui contrastent avec la réalité sur le terrain. Si Moscou affiche une présence militaire assumée au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Centrafrique, notamment via le groupe Wagner et ses successeurs, son empreinte économique reste, elle, très limitée. Au Togo, aucun investissement russe significatif n'est à ce jour recensé.

Une influence davantage perçue que réelle, portée surtout par le discours anti-occidental et la diplomatie de la visibilité que Moscou cultive habilement sur le continent.

